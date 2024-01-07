لبنان: المقاومة تستهدف جنود الاحتلال في المالكية والمنارة وتقصف مواقع ودبابة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها بالأسلحة الصاروخية موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً لجنود الاحتلال جنوب مستوطنة المنارة بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر.

واستهدفت المقاومة الإسلامية أيضاً نقطة تموضع ‏لجنود الاحتلال في المالكية بالأسلحة المناسبة.

وأعلنت المقاومة أن ‌‏‌‌‌‏مقاتليها استهدفوا دبابةً في موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنيت مما أدى إلى إصابتها وإحراقها.

وأفادت مصادر محلية بأنّ نيراناً مباشرة من لبنان استهدفت موقعي المرج والعاصي الإسرائيليين، وأنّ صلية صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والمطلة وثكنة زرعيت.

وشنّ الاحتلال ثلاث غارات استهدفت أطراف بلدة الناقورة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي الذي حلّق فوق بيروت وصولاً إلى شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نار من لبنان نحو شتولا على الحدود الشمالية، وإصابة منزل بشكل مباشر وفندق معروف في المطلة من جراء إطلاق نار من لبنان.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أمس السبت، استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "أفيفيم"، بالإضافة إلى موقع بياض بيلدا، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

من جهته، ذكر الإعلام الإسرائيلي أيضاً أنّ صواريخ مضادة للدروع أُطلقت أمس من لبنان في اتجاه مستوطنتَي"دوفيف" و"شتولا".

ويواصل جيش الاحتلال سياسة التكتم حول خسائره على الجبهة الشمالية، حيث أشار محلل الشؤون العسكرية في القناة "14" الإسرائيلية، نوعام أمير إلى أنّ "الجيش" يُخفي مسألة مدى الضرر الذي أصاب المنظومة الاستخبارية في قاعدة سلاح الجو في ميرون، لأنّه "لا يريد تزويد نصر الله بأيّ توضيحاتٍ بشأن نتائج الهجوم".

المصدر: "الميادين"