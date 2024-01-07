60 مليار دولار تكلفة الحرب على غزة حتى الآن..

وطن: ذكر موقع "i24NEWS" العبري أنّ الاحتلال انخرط في أغلى حرب في تاريخ الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه "تمّ إنفاق ما يقرب من 60 مليار دولار حتى الآن، من دون حساب المجهود الحربي".

وقبل يومين، قالت "القناة 12"العبرية ، إنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكوميّة، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب، القائمة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت.

وكانت تقارير اقتصادية قد تحدثت عن الأضرار الكبيرة التي تصيب القطاع السياحي والخدماتي عند الاحتلال حيث ذكر تقرير موقع "غلوبس" الإسرائيليّ، "أنّ مرفق السياحة انخفض في فئته بنسبة 73%. وسُجّلَ انخفاض بنسبة 64% في حجم المعاملات، كما سُجّلَ انخفاض بنسبة 26% في متوسط مبلغ المعاملة".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن محللين قولهم إنّ "اقتصاد إسرائيل تعرّض لضربة قوية"، وإن التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة "مثير للقلق"، مشيرةً إلى أنّ الحرب على غزة كلّفت حكومة الاحتلال 18 مليار دولار، أو ما يقدّر بـ220 مليون دولار في اليوم الواحد.