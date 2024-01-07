بسبب المقاطعة ..هبوط سهم "ماكدونالدز" وتراجع في مبيعاتها

وطن: هبط سهم شركة المطاعم الأميركية ماكدونالدز 0.95 بالمئة في ختام جلسة، الجمعة، مدفوعا بتصريحات غير مسبوقة لرئيس سلسلة المطاعم حول أدائها في الشرق الأوسط وخارجها خلال فترة حرب الاحتلال على غزة.

وبحسب بيانات الشركة في وول ستريت، أمس السبت، تراجعت القيمة السوقية للسهم في جلسة الجمعة، بنسبة 0.95 بالمئة إلى 288.0 دولارا للسهم، وتراجع 2.9 بالمئة أو 9 دولارات منذ جلسة 2 يناير/كانون ثاني الجاري.

والجمعة، وكتب الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبكزينسكي، منشورا على "LinkedIn" أرجع فيه "الحرب على غزة والمعلومات المضللة" على حد تعبيره، كسبب رئيس في تراجع مبيعات المطعم في الشرق الأوسط وخارجه.

ولم يقدم كيمبكزينسكي أية أرقام حول نسب التراجع المسجلة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، منذ 7 تشرين ثاني/ أكتوبر الماضي، وهي الفترة التي ترافقت مع دعوات عربية ودولية لمقاطعة سلسلة المطاعم الأميركية.

ويعود سبب الدعوات إلى نشر "ماكدونالدز إسرائيل" صورا تظهر توزيعه وجبات مجانية على جنود في جيش الاحتلال ، الأمر الذي أوجد حالة رفض واسعة.