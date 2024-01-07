مستوطنون يعتدون على المزارعين والرعاة يستولون على معدات زراعية جنوب الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، على عدد من المزارعين والرعاة واستولوا على معدات زراعية، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتدت على المزارعين في منطقة ماعين شرق يطا، بعد ان طاردتهم، ومنعتهم من العمل في اراضيهم، واستولت على معداتهم الزراعية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين طاردت رعاة الأغنام في منطقة "فاتح سدره" بمسافر يطا، ومنعتهم من الوصول إلى اراضيهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية، مداخل التجمعات السكانية بمسافر يطا وشرقها.