حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتجاوز الـ22800 شهيد

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع جرّاء العدوان الإسرائيلي المُستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22835 شهيداً.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته في "تلغرام" إنّه في اليوم 93 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزّة، ارتفع عدد المصابين إلى 58416 مصاباً.

وأضافت الوزارة أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة الماضية 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزّة راح ضحيتها 113 شهيداً و250 مصاباً.

وأخرج العدوان 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة، ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي 1903 مجازر حتى الآن، فيما سرق جنود الاحتلال أموالاً وذهباً من القطاع بقيمة أكثر من 90 مليون شيكل، وفق المكتب الحكومي.

وقبل ساعات، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 109 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزّة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحافيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا بقصف إسرائيلي على القطاع.

وفجر اليوم، قصف الاحتلال مبنيين لجأ إليهما نازحون على الساحل الشمالي لرفح جنوبي القطاع، كما شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات على مناطق وسط المدينة.