حصار بحري بسبب اليمن.. رابع أكبر شركة في العالم ستتوقف عن العمل في "إسرائيل"

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية ، اليوم الأحد، أنه في ظلّ التهديدات اليمنية، فإنّ شركة الشحن الصينية "كوسكو" ستتوقّف عن العمل في "إسرائيل".

وأورد موقع "يديعوت أحرونوت" أنّ الحديث يدور عن أكبر شركة نقل بحري في آسيا ورابع أكبر شركة في العالم، وقد يضرّ قرارها بشركة "زيم"، شريكها التشغيلي لطرق التجارة.

وكانت شركة الشحن "زيم" قد أعلنت، قبل أيام، عن زيادة في الأسعار، حيث رفعت سعر نقل حاوية من الشرق الأقصى إلى "إسرائيل" بمقدار 500 إلى 1000 دولار أميركي، في ظل استمرار تهديدات القوات المسلحة اليمنيّة على مسار الإبحار باتجاه الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب.

وكان الإعلام في حكومة الاحتلال قد كشف، سابقاً، أنّ تهديد اليمن يفرض على السفن الإسرائيلية الدوران حول قارة أفريقيا، إضافةً إلى التأخّر ثلاثة أسابيع ورفع بدلات التأمين.

وفي هذا الإطار، علّق تساحي هنغبي، رئيس مجلس "الأمن القومي" التابع للاحتلال على التهديدات التي أطلقها اليمن دعماً لغزة، كاشفاً أنّ "إسرائيل" تعيش حصاراً بحرياً.

بدوره، قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الاحتلال "أمان"، تامير هايمن، إنّ تهديد اليمن هو "مشكلة للأمن القومي الإسرائيلي"، وهو "تهديد خطير جداً على المستوى الاستراتيجي لحريّة الملاحة الإسرائيلية".

وتؤكد صنعاء حمايتها للملاحة الدولية، مشدّدة على أن هجماتها تقتصر على السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك في إطار دعمها لصمود ومقاومة غزة.