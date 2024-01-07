حزب الشعب يدين استمرار استهداف الطواقم الصحفية ويعزي أسرتي الشهيدين الدحدوح وثريا

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة للمجزرة التي اقترفها جيش الاحتلال بعد ظهر اليوم الأحد، وراح ضحيتها الصحفيان حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، عندما تعمد طيران الاحتلال الحربي استهداف مركبتهما خلال قيامهما بواجبهما الصحفي غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وقال إن حزب الشعب يعتبر هذه الجريمة الجديدة التي تستهدف طمس وإخفاء حقيقة المحرقة التي يقترفها جيش الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، تندرج ضمن حربه الدموية والإبادة الجماعية التي يرتكبها يومياَ بحق المدنيين، في ظل العجز الدولي المريب إزاء ذلك، والدعم الصريح لهذه الحرب العدوانية من قبل ما يسمى دعاة "الحضارة وحقوق الإنسان والديمقراطية" في أمريكا والدول الأوروبية وحلفائهم، والذين بمواقفهم ورفضهم لوقف إطلاق النار والحرب على شعبنا، يتحملون المسؤولية الكامل عن استمرارها والمجازر البربرية التي تتضمنها، وعن تداعياتها كافة.

وأضاف أن حزب الشعب يتقدم فيه بتعازيه الحارة لأسرة الصحفيين الشهيدين الدحدوح وثريا، ولكل أسر وطواقم شهداء الصحافة الفلسطينية والعربية الذين قضوا جراء هذا العدوان، ويجدد تعازيه لعائلات شهداء شعبنا كافة، في فلسطين وخارجها.