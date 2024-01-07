د.مصطفى البرغوثي: استشهاد حمزه الدحدوح و زملائه الصحفيين انتقام إسرائيلي وحشي من الصوت الحر للصحافة النزيهة

وطن: أدان د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية جريمة الاحتلال الوحشية باغتيال الصحفيين حمزة الدحدوح و مصطفى ثريا بالاضافة الى الصحفي علي ابو عجوة ووصفها بأنها عمل اجرامي و انتقام و حشي من الصوت الحر للصحافة النزيهة التي تفضح جرائم الاحتلال وتنقل للعالم حقيقة جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال وإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة . وقال البرغوثي ان الاحتلال اغتال ١٠٩ صحفيين و مئات من عائلاتهم في قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر للتعتيم على حقائق ما يجري في غزة خصوصاً ان إسرائيل تمنع الصحافيين الاجانب من الدخول الى قطاع غزة.

وأكد البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن الجرائم الاسرائيلية لن تخمد الصوت الحر للصحافة الفلسطينية و لكن المؤسسات الصحافية العالمية مطالبة بفرض العقوبات والمقاطعة على الاحتلال ومؤسساته.