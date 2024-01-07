الرابطة التونسية لحقوق الانسان تُكرّم المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات

وطن: كرّمت الرابطة التونسية لحقوق الانسان المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات .

وجاء تكريم الرابطة التونسية لحقوق الانسان لمنظمة البيدر لدورها الهام في توثيق جرائم الاحتلال المرتكبة بحق التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .

وأكد المحامي مليحات على استمرار منظمة البيدر في عملها في كشف وتوثيق جرائم الاحتلال بحق التجمعات البدوية الفلسطينية .

يشار الى أن مليحات يقوم بجولة في تونس قام خلالها باطلاع أطياف المجتمع التونسي المختلفة ” الرسمية والأهلية ” على واقع التجمعات البدوية الفلسطينية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والجيش بحقهم ، كما بحث سبل التعاون المشترك مع المؤسسات التونسية.