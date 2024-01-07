استشهاد الصحفيين مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح بقصف الاحتلال بخان يونس

وطن: استشهد الصحفيين مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في غارة الاحتلال على سيارة غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس، خلال عمله ضمن في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف الاحتلال استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

و ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثرياحسب ما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

فيما وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.