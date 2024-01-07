عريضة بريطانية لطرد سفيرة الاحتلال تجمع 80 ألف توقيع في يوم واحد

وطن: جمعت عريضة بريطانية تطالب بطرد سفيرة الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 80 ألف توقيع في يوم واحد، وذلك عقب دعوتها لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.

والعريضة تدعو إلى طرد سفيرة الاحتلال لدى بريطانيا تسيبي هوتوفلي، وتؤكد أنها تستخدم حاليا "لغة الإبادة الجماعية".

وجاء في عريضة "Change.org"، أن "السفيرة هوتوفلي تستخدم لغة إبادة جماعية بشكل علني، وتدعو إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، فيما يستمر التطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية".

ويعكس الدعم المتزايد والسريع للعريضة مجموعة متنوعة من الأصوات التي تطالب بالمساءلة في ضوء التصريحات الأخيرة للسفيرة الإسرائيلية.

ومؤخرا، رفضت هوتوفلي، المعروفة بآرائها المتشددة، بشكل لا لبس فيه، فكرة حل الدولتين، قائلة: "لا على الإطلاق" لاحتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وبعد الحصول على 100 ألف توقيع، يتم النظر في الالتماس للمناقشة في البرلمان.

المصدر: عربي21