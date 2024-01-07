إصابتان بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عبوين

وطن: أصيب مواطنان بالرصاص الحي، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبوين شمال رام الله.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين من مدخليها الرئيسيين باتجاه بلدتي سنجل وعارورة شمال رام الله، وداهمت عدة أحياء فيها، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الغاز السام والرصاص الحي على المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في البطن والقدم، فيما لم تتوفر معلومات عن الحالة الصحية للمصابين.