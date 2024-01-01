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مساعد وزير الخارجية عمر عوض الله لوطن: هناك اجماع دولي من اج ...
أسعار الخضراوات تتضاعف.. اتهامات للتجار بتهريبها لصالح الاحت ...
الشهيد أسيد.. هب لنجدة صديقه المصاب فباغته الاحتلال برصاصة ق ...
القس متري الراهب لوطن: كنائسنا فلسطينية ويجب أن تكون قياداته ...
"الخبر القادم قد يكون عائلاتنا أو أصدقائنا".. صحفيات من غزة ...
"طوفان الأقصى" في يومها الـ93.. الاحتلال يواصل حرب الابادة ف ...
وسط مجازره المتواصلة في غزة والضفة.. 6 شهداء 4 منهم اشقاء ب ...
16 شهيدا في قصف الاحتلال لمدرسة في مخيم المغازي ومنزل في خان ...
المقاومة تكشف آلية تواصل "الشاباك" مع عملائه في غزة
شهادات لجنود إسرائيليين أسرى قال الاحتلال إنه قتلهم خطأ في ا ...
إصابة دقيقة ونقطوية.. "حزب الله" ينشر فيديو استهداف قاعدة "م ...
أكاديمي أميركي يدعو للتظاهر للضغط على إدارة بايدن لإنهاء حرب ...
تجدد الغارات والقصف المدفعي الاسرائيلي على عدد من بلدات جنوب ...
اعلام الاحتلال: حزب الله قدّم باستهدافه "ميرون" عرضاً ترويجي ...
طائرات ومدفعية الاحتلال تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
غزة ورهانات نتنياهو الفاشلة
حديث هادئ في أجواء ملتهبة: النهوض الفلسطيني والسقوط العربي
الإبادة الجماعية في غزة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العد ...
هل يمكن للاغتيالات أن تُكسب إسرائيل الحرب؟
استشهاد العاروري… مزيد من الوقود لحماس والمقاومة
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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