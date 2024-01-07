جيش الاحتلال يعترف بمقتل مجندة واصابة اخرين بعضهم بجروح خطيرة في جنين

وطن: أعلن جيش الاحتلال مقتل مجندة بعد إصابتها في تفجير عبوة ناسفة بآليات عسكرية خلال اقتحام جنين.

واعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلي، عن مقتل المجندة سماش شاي كرماي، من القوات الخاصة في شرطة الاحتلال، أثناء تواجدها داخل مركبة عسكرية عملياتية أصيبت بعبوة ناسفة في مخيم جنين، وتم ابلاغ عائلتها، ليرفع عدد القتلى في شرطة الاحتلال منذ 7 اكتوبر الى 60.

واعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بإصابة 4 جنود بينهم اثنان بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفتهم في جنين.

وقالت كتيبة جنين - سرايا القدس في بيان صحفي " أوقع مجاهدونا آليات الاحتلال المتوغلة في مخيم جنين بكمين ناري حيث فجروا عدة عبوات متتالية ثم استهدفوها بصليات كثيفة من النار مما أدى لوقوع قتلى وجرحى بين الجنود، قبل أن تطلب نجدة من قوات إضافية وطائرات".

وتابعت "كعادتها صبت قوات الاحتلال نيران الحقد على أهلنا من المدنيين مما أدى لاستشهاد كوكبة عظيمة من عائلة العصاصة الذين استشهد 6 شبان منهم".

واضافت "نحذر الاحتلال أن دماء قادتنا الشهداء لن تذهب هدراً ولن تزيدنا الا عزماً وإصراراً على مواصلة الطريق وانكم كنتم قد أخطأتم بدراسة كتيبة جنين ، ولأننا نراهن على غبائكم دائماً فقد استطعنا استدراجكم بعد أن نشرنا فيديو المناورة الأخير".