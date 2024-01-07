وسط مجازره المتواصلة في غزة والضفة.. 6 شهداء 4 منهم اشقاء بقصف الاحتلال في جنين

وطن: استشهد 6 مواطنين 4 منهم اشقاء بقصف الاحتلال على دوار الشهداء جنوب مدينة جنين، فجر اليوم الأحد، تزامنًا مع اقتحام لقوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 مواطنين بقصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للمواطنين في جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء السته هم:

١ رزق الله نبيل سليمان عصعوص 18 سنه

٢ هزاع ناجح عصعوص 26 سنه

٣علاء ناجح هزاع عصعوص 29 سنه

٤ احمد ناجح هزاع عصعوص 24 سنه

٥ رامي ناجح هزاع عصعوص 22 سنه

٦ محمد ياسر موسى عصعوص 25 سنه

بالاضافة الى مصاب في مستشفى الرازي ووضعه الصحي حرج جدا واسمه وديع عصعوص

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم وسط اشتباكات مسلحة وعنيفة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدد كبير من اليات الاحتلال العسكرية اقتحمت مدينة ومخيم جنين وتواجدت في حي الجابريات ونشرت قناصتها داخل البنيات المطله على المخيم ،وأطلقت القنابل الدخانية في الحي.

اصابة 4 جنود

واندلعت اشتباكات عنيفة في جنين استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص الحي وعبوات شديدة الانفجار.

كما نفذ المقاومون كمين محكم لجيش الاحتلال خلال اقتحام المخيم واستهدفوهم بعبوة متفجرة اوقعت عدد من الاصابات في صفوف الاحتلال، حيث استدعى الجنود طائرات الاباتشي الى المخيم لنقل المصابين.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة 4 جنود وضباط من حرس الحدود بينهم اثنين بجروح خطيرة خلال اقتحام مدينة جنين.