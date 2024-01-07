اشتباكات عنيفه خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فحر اليوم الأحد، مدينة جنين وشط اشتباكات مسلحة وعنيفة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدد كبير من اليات الاحتلال العسكرية اقتحمت مدينة ومخيم جنين وتواجدت في حي الجابريات ونشرت قناصتها داخل البنيات المطله على المخيم ،وأطلقت القنابل الدخانية في الحي.

واضافت المصادر ان اشتباكات عنيفة اندلعت في جنين استهدف خلالها المقاومين قوات الاحتلال بالرصاص الحي وعبوات شديدة الانفجار.

فيما نفذ المقاومون كمين محكم لجيش الاحتلال خلال اقتحام المخيم واستهدفوهم بعبوة متفجرة اوقعت عدد من الاصابات في صفوف الاحتلال، حيث استدعى الجنود طائرات الاباتشي الى المخيم لنقل المصابين.

وقال شاهد عيان ان طائرة الاباتشي التابعه للاحتلال استهدفت أحد المواقع في مدينة جنين دون وقوع اصابات.

ونشرت قوات الاحتلال طائرات مسيرة حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحامها المتواصل.

.. يتبع