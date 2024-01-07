استشهدت عائلته وهو يبحث عن خيمة.. هكذا نجا فتى من غارة على غزة

وطن: قضى رامي عوض، أياما، وهو يبحث عن خيمة من أجل نقل عائلته إلى مخيم خارجي آمن نسبيا في مخيم رفح، جنوب قطاع غزة المحاصر، خوفا من الغارات المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي؛ غير أنه لم يتمكن من العثور على واحدة، وذلك بحسب ما تحدث به شقيقه محمد عوض.

واستشهد رامي وزوجته واثنان من أبنائهما، وكذا أقارب آخرون، في ساعة مبكرة، السبت، حيث تعرضت الشقة التي كانوا فيها في مدينة خانيونس، جنوب القطاع، للقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

ونجا الابن الثالث، محمود عوض، الذي يبلغ 11 عاما، لأنه أمضى الليلة في شقة أخرى. وبحلول صباح اليوم، ذهب إلى مشرحة المستشفى الأوروبي حيث كان والداه وشقيقاه يرقدون على رفوف معدنية ملفوفين بأكفان.

وقال الطفل محمود، وحوله أطفال آخرون: "قالت لي أمي ‭‭‭‭‬‬‬‬روح نام الليلة عند دار خالك عيسى، رحت نمت عند دار خالي، قصفوا الدار".

وتابع: "استشهدوا اخواتي، أبوي رامي عوض وأخوي الصغير بالصف الثاني وأخوي معاذ الكبير بالصف الثامن... وأمي". فيما كان هناك أفراد آخرون من العائلة بالمشرحة منهم فتاة صغيرة، مصابة بجروح في وجهها، وعدد من النساء اللاتي كن يحطن بها.

كذلك، داخل المشرحة، جلست امرأة على ركبتيها بجوار جثة شاب مكشوف الوجه وبكت وهي تضع يدها على وجنته؛ وجثة أخرى لطفل صغير وسط الشهداء.

‌تجدر الإشارة، إلى أنه قبل الحرب، عاشت عائلة عوض في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة الذي يؤوي الفلسطينيين الذين شردوا عند قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948، ثم آوى أبناءهم وأحفادهم من بعدهم. .

المصدر: "عربي21"