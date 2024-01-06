"طوفان الأقصى" في يومها الـ93.. الاحتلال يواصل حرب الابادة في غزة ويرتكب اكثر من 1900 مجزرة بحق المدنيين

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ93 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنّ حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة، بلغ 29 ألفاً و722 شهيداً ومفقوداً، منهم 10 آلاف طفل، و7 آلاف امرأة.

كما أخرج 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة، بعدما نفّذ الاحتلال الإسرائيلي 1903 مجازر حتى الآن. وأشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال، سرق أموالاً وذهباً من القطاع بقيمة 90 مليون شيكل.

فيما يواصل الاحتلال غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة حيث استهدف المستشفيات والمراكز الطبية واخرجها عن الخدمة ما ادى لوقوع مئات الشهداء وعدد كبير من الاصابات كما استهدف رفح ومخيم النصيرات، فيما جباليا استهدفت بغارات كثيفة ومتفرقة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ93 :