إصابة دقيقة ونقطوية.. "حزب الله" ينشر فيديو استهداف قاعدة "ميرون"

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - مقطعاً مصوراً يُظهر استهداف المقاومة قاعدةَ "ميرون" الإسرائيلية، عند الساعة الـ 8:10 من صباح اليوم السبت.

ويُظهر التسجيل إصابة مواقع متعددة في القاعدة إصاباتٍ دقيقةً.

وكانت المقاومة أعلنت، اليوم، في بيان، استهدافها قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة.

وجاء هذا الاستهداف "ردّاً أوّلياً"، وفق حزب الله، على اغتيال نائب رئيس المجلس السياسي في حركة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، عصر يوم الثلاثاء الماضي.

وتوعّد حزب الله، على لسان أمينه العام، حسن نصر الله، بالرد على هذا الاعتداء المتمثل باغتيال الشهيد العاروري من جهة، وقصف الضاحية الجنوبية للمرة الأولى منذ انتهاء معركة الوعد الصادق، في تموز/يوليو 2006، من جهة ثانية.