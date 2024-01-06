إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال عقربا جنوب نابلس والخضر جنوب بيت لحم

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عقربا جنوب نابلس، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من جنود الاحتلال اعتلوا سطح منشآت تجارية في منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام والصوت صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.