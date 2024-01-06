مستوطنون ينصبون منزلين متنقلين في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم

وطن: نصب مستوطنون، اليوم السبت، منزلين متنقلين في برية تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مستوطنين نصبوا بيتين متنقلين في منطقة "تلة دانيان" ببرية تقوع، ما يرفع عدد البيوت المتنقلة في تلك المنطقة إلى خمسة، كما نصبوا بوابة حديدية في منطقة "فتورة" لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

وأضاف أن المستوطنين مددوا شبكة كهرباء لمنزل قديم كانوا قد استولوا عليه بعد اجبار مالكه على اخلائه بالقوة، كما شقوا طرقا تمهيدا لاقامة بؤرة استيطانية جديدة في تلك المنطقة، بعد أن تم تفريغها من اصحابها وهدم خيامهم ومساكنهم.

وكان مستوطنون، قد نصبوا الأربعاء الماضي، عددا من أعمدة الكهرباء، في منطقة "فثورة" ببرية تقوع، قرب مستوطنة "تكواع" الجاثمة على اراضي المواطنين.