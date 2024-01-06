حسام بدران: دماء الشهيد العاروري تقربنا أكثر إلى النصر والمعركة مع الاحتلال مفتوحة

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، أن دماء الشهيد صالح العاروري وكل دماء شعبنا الفلسطيني، تقربنا أكثر إلى النصر الأكيد على الاحتلال.

وأضاف بدران خلال بيت عزاء نظمته حركة حماس والجماعة الإسلامية في العاصمة اللبنانية بيروت، أن طريق الدم والشهادة هو الطريق الوحيد الموصل إلى التحرير والعودة.

ووجه بدران رسالة لحكومة الاحتلال ومن خلفها الولايات المتحدة التي تدعمها، أن هذه المعركة بيننا وبينكم مفتوحة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

وشدد بدران أن حماس مستمرة على درب المقاومة ودرب الشهداء، وهي لن تستلم أبداً ولن ترفع الراية البيضاء، ولن تكسر إرادتها أو تتراجع عن طريقها.

واعتبر بدران أن حماس والشعب الفلسطيني، هم أصحاب الأرض والقضية، والاحتلال هو طارئ عليها، وسيزول عن أرض فلسطين كما زال من قبله كل الغزاة والطغاة والمتجبرين.

وقال بدران في رسالة إلى المقاومين في داخل فلسطين وخارجها، إن هذا الدرب سرناه ونعرف نهايته فإما نصر وإما شهادة، متعهداً بالاستمرار على ذات الدرب والطريق، حتى الوصول للنصر القريب.

ودعا القيادي في حماس الأمتين العربية والإسلامية إلى مزيد من العطاء والإسناد والدعم بكل أشكاله، كل حسب قدرته وإمكانياته، حتى نواجه العدو ونحقق النصر عليه، فالمعركة هي معركة كل الشعب الفلسطيني والأمة.