شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خان يونس وبيت لاهيا

وطن: استشهد عدد من المواطنين بينهم طفلة، وجرح آخرون، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومناطق في خان يونس وبيت لاهيا بقطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة معن بخان يونس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وجرح آخرين، فيما استهدف القصف منزلا في مشروع بيت لاهيا وأدى إلى استشهاد طفلة وجرح آخرين.

وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس يتعرض لقصف مدفعي عنيف، وشظايا القصف تتطاير على المبنى، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة والقناصة، ما أدى لإصابة أحد النازحين داخلة في الصدر برصاص قناص أثناء تواجده على باب المستشفى.

وأكدت الجمعية في بيان، أن طواقمها أجلت بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 11 جريحا ومرافقا، من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، حيث غادرت مركبات الإسعاف لنقلهم الى مستشفيات جنوب القطاع.

وأوضحت أن عملية التنسيق استغرقت 4 أيام متتالية بسبب مماطلة الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى الى استشهاد إحدى الإصابات الخطيرة أمس.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22.600 شهيد، اكثر من 70% منهم نساء وأطفال.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات العدوان، المتواصل منذ 92 يوما، أن من بين الشهداء 9 آلاف طفل، و5.300 امرأة، فيما أصيب 57.910 مواطنين/ات، نسبة كبيرة منهم من الأطفال.