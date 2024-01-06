مصدر مسؤول ينفي لوطن ما يتم تداوله من أخبار تكليف محمد مصطفى رئيساً جديداً للحكومة

وطن: نفى مصدر مسؤول لوطن صحة ما يتم تداوله على بعض وسائل الاعلام عن تكليف محمد مصطفى رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني رئيساً جديداً للحكومة خلفاً لمحمد اشتيه.

وأكد المصدر المسؤول لـ وطن أن ما يتم تداوله من أسماء ستشارك في حكومة مرتقبة جديدة غير صحيح .

وكانت وسائل اعلام محلية قد تداولت خبراً بتكليف محمد مصطفى لشغل منصب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد نقلا عن مصادر مطلعة بحسب ما أوردته هذه الوسائل.

يُشار أنه دستوريا يجب أن تستقيل الحكومة القائمة حتى يتم تكليف رئيس حكومة بتشكيل حكومة جديدة.