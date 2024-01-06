خلال فترة الحرب على غزة..ازدياد البؤر الاستيطانية بشكل غير مسبوق في الضفة

وطن: ذكرت حركة "السلام الآن" غير الحكومية" الإسرائيلية" في تقرير جديد أن عدد المستوطنات والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

واستنادًا إلى التقرير، أقيمت تسع "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية خلال الأشهر الثلاثة للحرب على قطاع غزة.

وإضافة إلى هذا العدد "القياسي" من المستوطنات العشوائية الجديدة سجلّت "السلام الآن" أيضًا "رقما قياسيا" يتمثل بـ"18 طريقًا جديدًا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".

وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر على غزة "يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)" من الضفة الغربية