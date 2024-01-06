الاحتلال يداهم عدة بلدات ومدن بالضفة ويعتقل مواطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، عدداً من البلدات والقرى في الضفة الغربية واعتلقت عدداً من المواطنين .

وأصيب مواطنان بالرصاص الحي، وأُعتقل آخرونخلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منازل في البلدة، وفتشتها، واعتقلت عددا من الشبان، عرف منهم: محمود محمد الصوص طه، ومحمد علي جميل حوشيه.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد مرعي (31عاماً) عند مدخل بلدة تقوع شرق بيت لحم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن إبراهيم صلاحات، في منطقة حرملة شرق بيت لحم ، وفتشته.

فيما استولت قوات الاحتلال ، على مركبة، ومعدات مطبعة في بنابلس خلال اقتحامها حي المعاجين، وداهمت منزل المعتقل غسان ذوقان، وعبثت في محتوياته، واستولت على مركبته.

كما داهمت قوات الاحتلال مطبعة تعود لعائلة ذوقان، واستولت على معداتها، بعد تخريب محتوياتها.