الإبادة مستمرة.. 15 شهيداً وعشرات الإصابات منذ فجر اليوم

وطن: يواصل الاحتلال اليوم، إبادته الجماعية لقطاع غزة المستمرة منذ نحو 3 شهور، حيث تم الاعلان 15 شهيدا وعشرات الإصابات في وسط قطاع غزة، في فجر السبت.

وذكرت مصادر محلية في قطاع غزة أن الاحتلال استهدف مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة محاولين اللجوء من الاشتباكات والنيران وقصف الاحتلال المكثّف.



وارتفع عدد الشهداء من جراء الحرب على غزة إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة.