دفعة صاروخية من لبنان وصفارات الانذار تدوي في 94 بلدة في الجليل

وطن: أفادت مصادر صحفية في لبنان بإطلاق 32 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع محتلة في الجليل الأعلى.

ووفقا للمصادر الصحفية فقد تم اطلاق 6 صواريخ موجهة من نوع كورنيت باتجاه مواقع "إسرائيلية" عسكرية قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن صفارات الانذار دوت في 94 بلدة محتلة في الجليل شمال الأعلى بما في ذلك صفد وكرمئيل ..

