قتلوا بنيران جيشهم.. "إسرائيليون" يطالبون بالتحقيق في مقتل أبنائهم في 7 أكتوبر

وطن: طالبت عائلات "إسرائيليين" قتلوا داخل منزل بنيران دبابة تابعة للاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رئيس الأركان لدى دولة الاحتلال هرتسي هاليفي، بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" حول القضية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية ؛ "إنّ عائلات "إسرائيليين" قُتلوا في منزل داخل مستوطنة "كيبوتس بئيري" القريب من غزة، إبان معركة طوفان الأقصى، بعد أسرهم من قبل مقاتلي القسام، بعثوا رسالة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال، تطالبه بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في قرار إطلاق النار على المنزل، بينما كان مدنيون "إسرائيليون" محتجزون بداخله.

وكانت قناة (12) العبرية نشرت لقطات تظهر دبابة تابعة لجيش الاحتلال تطلق النار باتجاه المنزل، حيث كان يوجد مقاتلي القسام برفقة محتجزين إسرائيليين.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نشرت صحيفة "هآرتس" تقريرا نقلا عن شرطة الاحتلال، بأن مروحية "إسرائيلية" أطلقت النار على فلسطينيين وإسرائيليين في مستوطنة رعيم، بغلاف قطاع غزة.