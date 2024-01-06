وسط اشتباكات عنيفه.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيمي بلاطة وعسكر

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس وأطراف مخيمي بلاطة وعسكر شرقا.

وأفادت مصادر محلية، أن نحو 10 آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركز بالقرب من إسكان الموظفين في حي المعاجين، واقتحمت منزل الدكتور غسان ذوقان ودمرت محتوياته واستولت على مركبته.

فيما اقتحمت قوات اخرى مخيم بلاطة وداهمت مطبعة المناهل ودمرت محتوياتها وعلقت على جدارها لافته "حماس =داعش"، ونشرت قناصتها على عدد من المباني التي داهمتها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وانسحبت قوات الاحتلال من حي المعاجين ومخيم بلاطة لتقتحم من جديد البلدة القديمة في مدينة نابلس واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة تصدى المقاومين لهم بالرصاص الحي والعبوات المتفجره.

يتبع....