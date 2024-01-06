هيئة البث الإسرائيلية: مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلاً

وطن: ذكرت هيئة البث "الإسرائيلية" نقلاً عن ما أسموه وزراء كبار في حكومة الاحتلال، أن "مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلاً".

وذكرت أن الهجوم على رئيس أركان جيش الاحتلال "هرتسي هاليفي"، وفقاً للمصادر، تم التخطيط له، بالتنسيق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لافتةً إلى أنّ هناك محاولة "لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وكانت وسائل الإعلام عبرية، قد أكّدت في وقت سابق، أنّ جلسة "الكابينت"، انتهت بعد الهجوم على هليفي، بشأن تشكيل فريق تحقيق حول الفشل في التعامل مع حدث السابع من تشرين أول/أكتوبر، إضافةً إلى توترات حصلت بين مكتب رئيس الحكومة ومكتب وزير الأمن بخصوص خطة "اليوم التالي" بعد الحرب.

وقد شهد اجتماع حكومة الاحتلال، مساء الخميس، نقاشا عاصفا بسبب "تحقيق قرر جيش الاحتلال إجراءه حول هجوم حماس، الذي وقع أكتوبر الماضي".

وكان رئيس الأركان هرتسي هاليفي بدأ تعيين فريق للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى هجوم حماس المفاجئ يوم 7 أكتوبر، الذي تقول "إسرائيل" إنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص.

فيما ذكرت تقارير إعلامية أن اجتماع مساء الخميس شهد "صراخا وفوضى وهجوما على الجيش ورئيس الأركان"، بينما اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إنهاء الاجتماع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله: "في الواقع، في الدقائق الخمس الأخيرة من الاجتماع، كان هناك نقاش عاصف حول هذه القضية، لكن الأصوات العالية كانت بين الوزراء وليس ضد رئيس الأركان".

كما كشف أحد الوزراء لـ"كان" العبرية، أن "النقاش الذي انفجر كان مهينا. لقد هاجموا الجيش. وبقي بعض كبار أعضاء مؤسسة الاحتلال في المنتصف".