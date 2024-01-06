الإعلام الحكومي في غزة: 107 صحفيين استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع

وطن: ارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان عليه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 107 شهداء.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن "حصيلة الشهداء الصحفيين ارتفعت إلى 107 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بعد استشهاد الصحفي أكرم الشافعي".

واستشهد الصحفي أكرم الشافعي، بعد أكثر من شهرين على إصابته بقصف للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.