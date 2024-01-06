بعد الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا.. دولة الاحتلال تخشى من إصدار "العدل الدولية" قرارا بوقف الحرب في غزة

وطن: قالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إن مخاوف تسود في "إسرائيل" من إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف الحرب في غزة، بعد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.

وتنظر محكمة العدل الدولية، يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير، في دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا، تتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقبل نحو أسبوع، قدمت جنوب أفريقيا طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وطلبت من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة، وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد "إسرائيل"، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب الالتماس، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.

وطالبت الدعوى أيضا بأن تأمر المحكمة "إسرائيل" بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية، ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها.

والطلب المؤلف من 84 صفحة، ينص على أن "الأفعال والتقصيرات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي اشتكت منها جنوب أفريقيا، هي إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية"، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.

ويصعّد جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مخلفا حتى الخميس 22 ألفا و400 شهيد ونحو 58 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.