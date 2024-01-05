"طوفان الأقصى" في يومها الـ92.. الاحتلال يواصل حرب الابادة في غزة والمقاومة تحذر اهالي الاسرى الاسرائيليين من نتنياهو

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ92 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق من مساء الامس مقطع فيديو توجّهت فيه إلى عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تحت عنوان: "إلى عائلات الجنود الأسرى.. احذروا!"، تضمّن رسالةً مفادها أنّ "نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى، لأنّ أخاه يوناتان قُتل في محاولة لتحرير الأسرى، ويقول لكم (لعائلات الأسرى) بصورة واضحة: ذوقوا ما ذقت بموت أخي".

واختُتم الفيديو، الذي نُقل باللغات العربية والعبرية والإنكليزية، بعبارة "لا تثقوا به"؛ أي نتنياهو.

وارتكبت قوات الاحتلال بحسب وزارة الصحة في غزة، 15 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 162 شهيداً و296 جريحاً. ليرتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى أكثر من 22 الف شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.

فيما يواصل الاحتلال غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة حيث استهدف المستشفيات والمراكز الطبية واخرجها عن الخدمة ما ادى لوقوع مئات الشهداء وعدد كبير من الاصابات كما استهدف رفح ومخيم النصيرات، فيما جباليا استهدفت بغارات كثيفة ومتفرقة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ92 :