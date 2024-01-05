إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات في يعبد جنوب جنين

وطن: أصيب طفل بشظايا رصاص في رأسه مساء اليوم الجمعة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر طبية في إسعاف هيئة كهرباء يعبد، إن طفلا (12 عاما) أصيب بشظايا رصاص الاحتلال بالرأس، وهو داخل منزله جراء إطلاق الرصاص بكثافة تجاه المنازل بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة، ومحيط بلدتي عرابة ويعبد.