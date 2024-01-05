هنية لبلينكن: لا أمن ولا استقرار ما لم يحصل شعبنا على حريته

وطن: دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للتركيز خلال زيارته للمنطقة على إنهاء العدوان على غزة في طريق إنهاء الاحتلال.

وفي كلمة له وجهها لبلينكن، قال هنية "نأمل أن يكون بلينكن قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال".

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس "نتمنى من المسؤولين بالدول العربية والإسلامية" التي ستلتقي بلينكن، التأكيد لواشنطن أن "استقرار منطقتنا يرتبط بالقضية الفلسطينية".

وقال هنية "لا يمكن لآلاف المجازر والدمار الرهيب تحقيق أمن ولا استقرار ما لم يحصل شعبنا على حريته ودولته المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

و وصل بلينكن مساء اليوم الجمعة إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في المنطقة محورها الحرب في غزة.

وإضافة الى تركيا واليونان، سيزور بلينكن الأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر، فضلا عن دولة الاحتلال والضفة الغربية ضمن هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتعليقا على هذه الزيارة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "ليس من مصلحة أحد، لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم، أن يمتد هذا الصراع إلى ما هو أبعد من غزة"، مضيفا أن بلينكن سيناقش خطوات تجنب التصعيد التي لم يحددها.

وقال ميلر للصحفيين -أمس الخميس- "لا نتوقع أن تكون كل محادثة في هذه الرحلة سهلة".

المصدر : الجزيرة