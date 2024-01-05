د.مصطفى البرغوثي: خطة "غالانت" تعبر عن غباء الاحتلال

وطن: وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية خطة وزير جيش الاحتلال غالانت لقطاع غزة بأنها تعبير عن غباء الاحتلال الذي يحاول حل أزمة الاحتلال بمزيد من الاحتلال، وقال إن خطة غالانت تفترض اقتلاع مقاومة الشعب الفلسطيني وهو أمر مستحيل، و محاولة تحقيق احتلال غزة دون تكلفة بإلقاء مسؤولية من هم تحت الاحتلال على أطراف أخرى .

وقال البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن غالانت لم يتعلم من تجارب إسرائيل الفاشلة عندما يتحدث عن إنشاء تشكيلات عميلة للاحتلال لإدارة القطاع تحت سيطرة و تحكم الجيش المحتل، وهو ما فشل الاحتلال في تحقيقه من قبل في الضفة الغربية من خلال ما سمي " روابط القرى" العميلة و التي انهارت أمام رفض ومقاومة الشعب الفلسطيني .

وأكد البرغوثي أن إسرائيل أعادت فعليا احتلال كل الضفة الغربية وجردت السلطة الفلسطينية من كل سلطاتها الأمنية و من السيطرة على مواردها من الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون وكرست معظم أراضي الضفة للتوسع الاستيطاني، وهي تريد تكرار نفس الأمر في قطاع غزة. وطالب البرغوثي قيادة منظمة التحرير و جميع القوى الفلسطينية بإفشال مؤامرة الاحتلال فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة والتوافق على إنشاء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم جميع القوى الفلسطينية وتتوحد على برنامج كفاحي مقاوم للاحتلال وتشكل مرجعية لحكومة وحدة وطنية مؤقتة تشمل الضفة والقطاع وتمنع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتسد الطريق على سياسة فرق تسد، وانشاء كيانات عميلة للاحتلال و تمهد لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في انتخابات حرة ديمقراطية لاختيار قيادته الوطنية، وتشن حملة دولية وحقوقية لإجبار إسرائيل على دفع تعويضات عشرات آلاف البيوت و المؤسسات و الجامعات والمرافق التي دمرتها في قطاع غزة.