الاحتلال يغلق مدخل برقة شرق رام الله لمدة ثلاثة أيام

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الرئيس لقرية برقة، شرق رام الله لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أغلق ظهر اليوم المداخل الرئيسية لقرية برقة، ونصب عليها حواجز عسكرية، ودفع بتعزيزات إلى المكان.

وذكرت المصادر، أن جنود الاحتلال قاموا بتفتيش المركبات التي كانت تحاول الدخول إلى القرية أو الخروج منها، والتدقيق في البطاقات الشخصية للركاب.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أبلغ المواطنين بأن إغلاق قرية برقة سيستمر لثلاثة أيام، وتسبب هذا الإجراء بتكدس مركبات المواطنين على جانبي الحاجز العسكري، وعدم تمكنهم من دخول برقة أو الخروج منها.