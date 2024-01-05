نصر الله: "قتل صالح العاروري لن يكون بلا ردّ أو عقاب، وهو آتٍ حتماً"

وطن: جدّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، تأكيده أنّ استهداف الاحتلال الإسرائيلي، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العاروري في بيروت، هو "خرق كبير وخطير".

وشدّد نصر الله على أنّ "قتل صالح العاروري قطعاً لن يكون بلا ردّ أو عقاب"، مؤكداً أنّ الميدان هو الذي يملي الرد، "وهو آتٍ حتماً، ولا يمكننا الصمت حيال ذلك".

وأضاف أنّ حزب الله "لا يستطيع أن يسكت على خرق بهذا المستوى من الخطورة، والذي يعني أنّ لبنان سيصبح مكشوفاً".

وأعلن نصرالله أن "المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد عن 670 عمليةً خلال 3 أشهر، كما تم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة"، أي منذ 8 تشرين الأول/اكتوبر بعد يوم واحد على عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/اكتوبر.

وفي السياق، تابع نصر الله في كلمة له خلال الحفل التأبيني للقائد الحاج محمد ياغي (أبو سليم) في حسينية السيدة خولة (ع) في بعلبك، مؤكداً أن "المقاومة الإسلامية نفّذت 494 استهدافاً بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت أكثر من مرة"، مشيراً إلى أن "المقاومة الإسلامية استهدفت أيضاً التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل".

وكشف نصر الله أن " جنود الاحتلال هربوا بعدها من المواقع في اتجاه المستوطنات خشيةً من تقدم المقاومين في اتجاه المواقع واحتلالها"، معلناً أنه "تمّ تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود أيضاً"، وأن "العمليات كانت مستنزفة جداً للاحتلال الذي مارس تكتماً شديداً على خسائره الكبيرة". وهنا أشار إلى أن " الاحتلال الاسرائيلي لا يعترف لا بقتيل ولا بجريح وهذا جزء من سياساته في التكتم العام على خسائره".

وعن هذه الخسائر، لفت إلى أن "خبراء إسرائيليون يقدرون خسائر العدو بثلاثة أضعاف الرقم المعلن عنه"، مضيفاً أن "ما يجري عند الحدود الجنوبية وصفه أحد وزراء الحرب السابقين أنه إذلال".

وعن الإصابات في صفوف جنود الاحتلال، قال إنه "من 8 مستشفيات في الشمال هناك احصاء لألفي إصابة من جبهة الشمال فقط"، متابعاً أن" بعض مصادر الاحتلال تنقل أن عدد الجنود المصابين بإعاقات قد يصلون إلى 12 ألف جندي في جبهة غزة وجبهتنا".

وشدد الأمين العام إلى أنه يتم "استهداف أهداف عسكرية وضباطًا وجنودًا، وإذا ضربنا بيوتًا فهو ردٌ على استهداف المدنيين"، مذكراً بأنه "منذ البداية قلنا إن هدف الجبهة في الجنوب هو الضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها".

هدف فتح جبهات محور المقاومة ضد الاحتلال

ورداً على السؤال المطروح في الآونة الأخيرة عن هدف فتح جبهة لبنان، ومحور المقاومة في سوريا والعراق واليمن، الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي والأميركي، أجاب نصر الله، بأنّ الهدف الأول من هذه الجبهات "هو الضغط على حكومة الاحتلال واستنزافه وإيلامه من أجل وقف العدوان على غزة".

أمّا الهدف الثاني، للجبهة اللبنانية الجنوبية، فهو "تخفيف الضغط عن الوضع الميداني في غزة"، لافتاً إلى أنّ "الاحتلال، عندما اضطر إلى سحب الفرق في الأعياد، جاء بفرق من غزة وليس من الجبهة الشمالية".

وتابع أنّه منذ عام 1948، و"اسرائيل" هي التي تُهاجم في جنوب لبنان، وتعتدي على الناس وعلى الجيش اللبناني وترتكب المجازر، ودائماً ما كان أهل الجنوب يهجّرون، "لكنّ اليوم، المحتلّ الإسرائيلي هو الذي يُهجّر".

وتوجّه نصر الله، إلى المُستوطنين الذي يصرخون كلّ يوم، ويخافون ويطالبون حكومتهم بالحزم العسكري مع لبنان، قائلاً إنّ ذلك "خيارٌ خاطئ لكم ولحكومتكم، فأوّل من سيدفع الثمن هو أنتم ومستوطنات الشمال".

كما ردّ على كلام نتنياهو بشأن ردع حزب الله، و"اختفاء خيمة حزب الله على الحدود اللبنانية"، قائلاً إنّ هذه "الخيمة صارت من الماضي، أمّا اليوم فنحن أمام معركة حقيقية تجري"، مضيفاً لنتنياهو: "جنودك مختبئون كالفئران".

وتوجّه نصر الله، في هذا السياق، إلى الصامدين في القرى الأمامية، وإلى البيئة التي تدفع الثمن المباشر للمعركة ببيوتها وأرزاقها، قائلاً إنّ "هذه البيئة هي بيئة صابرة مُحتسبة وصاحبة بصيرة، وتعلم ماذا تعني هذه المعركة".

وأضاف: "يا أهلنا في الجنوب، لو كان قُدّر للاحتلال أن يهزم المقاومة في غزة ويُهجّر أهلها، لكانت النوبة بعد غزة في جنوب لبنان، وتحديداً في جنوبي الليطاني، وأنتم الذين كسرتم أطماعه".

العراق أمام فرصة للتخلّص من الاحتلال الأميركي

كذلك، تطرّق نصر الله إلى العمليات العسكرية للمقاومة العراقية، مؤكّداً أنّ سببها الحقيقي "هو إسناد غزة"، فيما "الإدارة الأميركية قلقة منها، في وقتٍ تواجه مأزقاً في أوكرانيا".

وأضاف أنّ "الولايات المتحدة أمام هزيمة استراتيجية كبرى في أوكرانيا، وهي لا تريد توسعة الحرب في المنطقة".

وبحسب نصر الله، فإنّ "من بركات قيام المقاومة الإسلامية في العراق، في فتح جبهتها نصرةً لغزة، أنّ العراق أمام فرصة حقيقية للتخلّص من المحتلّ الأميركي".

وبيّن أنّ اليوم، هناك فرصة تاريخية أمام الحكومة العراقية ومجلس النواب والشعب العراقي، "ليُغادر المحتلّون والقتلة الذين سفكوا دماء العراقيين والإيرانيين وشعوب المنطقة".

وأكّد أنّ العراق لا يحتاج الى الأميركيين لقتال داعش، "فهم الذي يرعونها اليوم في سوريا أيضاً"، مشيراً إلى أنّ "القاعدة عملت على تسخيف كلّ ما قام به محور المقاومة إسناداً لغزة تغطيةً لتخاذلهم".

وتوجّه نصر الله، في السياق، إلى العراق ومرجعيته والحشد الشعبي وحركة النجباء بالتعزية بالشهيد القائد في الحشد الشعبي أبو تقوى السعيدي، الذي ارتقى أمس، رفقة شهيد آخر، من جراء عدوان أميركي على مقر الحشد الشعبي في بغداد، بينما أُصيب 6 أشخاص.

اليمن أصبح جزءاً من المعادلة الدولية

كذلك، تحدّث نصر الله عن جبهة اليمن، قائلاً إنّ "الأنظمة الساكتة والمتخاذلة، بُغتت بما فعله اليمنيون في البحر الأحمر".

وأضاف أنّه من البركات الوطنية، أنّ حكومة صنعاء "لم تعُد فئة داخلية، بل أصبحت جزءاً من المعادلة الدولية التي يقف العالم أمامها على رجل ونص".

ووفق نصر الله، فإنّ "رسالة اليمن اليوم هي رسالة للولايات المتحدة، مفادها أنّها لا تواجه حركة أنصار الله، بل عشرات الملايين من الشعب اليمني الذي كلّ تاريخه إلحاق الهزائم بالمعتدين".

ورأى أنّ "اليمن يزداد عزًّا في العالميْن العربي والإسلامي، وفي عيون أصدقائه وأعدائه، من خلال اتخاذ موقفه من غزة".

كما شدّد في هذا الإطار، على أنّ "من يُقلّل من شأن أعمال محور المقاومة اليوم، هم الذين لم يقدّموا شيئاً منذ بدء العدوان على غزة".