شهيد وإصابات في قصف اسرائيلي على خان يونس

وطن: استشهد مواطن على الأقل، وأصيب آخرون بعضهم خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة، صاروخا واحدا على الأقل تجاه مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس، ما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الصحفي أكرم الشافعي، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها خلال حصار مجمع الشفاء الطبي، علما أنه كان يعالج في قسم العناية المركزة بالمستشفى الأوروبي.

وكثفت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح من استهدافها لمحيط عدد من المستشفيات منها: الأوروبي، والأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومجمع ناصر الطبي، كما استهدفت قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جورة العقاد في خان يونس، فيما شن الطيران الحربي غارات على منازل وشقق سكنية لعائلات عرف من بينها مسلم والبرديني في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بجروح، فيما شهدت بلدة خزاعة شرق خان يونس قصفا عنيفا بمدفعية الاحتلال.

وتمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني والمواطنون من انتشال عدد من الشهداء والجرحى، بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو سنجر وسط رفح الليلة الماضية.