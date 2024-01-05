اليمن: تظاهرات مليونية حاشدة نصرة لفلسطين تحت شعار "دماء الأحرار على طريق الانتصار"

وطن: شهدت محافظات اليمن تظاهرات مليونية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته تحت شعار "دماء الأحرار على طريق الانتصار".

وخرجت جماهير واسعة في مسيرات "دماء الأحرار على طريق الانتصار" في مدينة صعدة، وساحة الشهيد القائد في منطقة المرازم، وشعارة بمديرية رازح، والجَرَشَة بمديرية غمر غربي المحافظة.

وأكد البيان الختامي لتظاهرات صعدة الاستعداد والجاهزية الكاملة للقتال وخوض المعركة المباشرة مع أمريكا جنباً إلى جنب مع القوات اليمنية المسلحة.

ودان البيان عمليات الاغتيال التي ينفذها الاحتلال الاسرائيلي بحق قادة المقاومة، مؤكداً التأييد الشعبي لقرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة ضد العدو الأميركي والصهيوني.

وقال البيان إنّ "دماء شهداء البحرية اليمنية في العدوان الأميركي لن تذهب هدراً".

وجدد البيان التأكيد على ضرورة مقاطعة البضائع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية، مطالباً الدول العربية بفتح معابر برية وتسهيل عبور مئات آلاف المقاتلين اليمنيين إلى فلسطين المحتلة.

المصدر: "الميادين"