حصيلة الشهداء تتجاوز الـ22600.. 15 مجزرة للاحتلال في قطاع غزّة خلال 24 ساعة

وطن: ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91، وسجّلت 22 ألفاً و600 شهيد، و57 ألفاً و910 جرحى، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزّة.

واستمراراً لحرب الإبادة الجماعية بحق أهالي غزّة، ارتكب الاحتلال، خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 مجزرة، راح ضحيتها 162 شهيداً و292 جريحاً.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأضافت أنّ مدينة خان يونس تتعرض لقصف مدفعي وجوي إسرائيلي مركّز باتجاه بلدة خزاعة شرقي المدينة، مؤكّداً وجود شهداء وجرحى بسبب القصف.

كذلك، أشارت إلى أنّ معظم أهالي غزّة بلا مياه وانتشار واسع للأوبئة بين المواطنين.

نحو 4% من سكان غزّة بين شهيد ومفقود

وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ نحو 4% من سكان قطاع غزّة بين شهيد ومفقود وجريح مع دخول جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية شهرها الرابع.

وأشار المركز إلى أنّ أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو أُصيبوا بإعاقات دائمة.

ودمّر الاحتلال نحو 70% من المنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزّة بغرض فرض التهجير القسري على المدنيين.

كذلك، أوضح أنّ مليوناً و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزّة، من دون توفر أيّ ملجأ آمن لهم.

هذا، وبيّن المركز أنّ "إسرائيل" ما زالت تصعّد هجماتها ضد المدنيين بشكلٍ متعمّد، وتوسع رقعتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع غزّة.