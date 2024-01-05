جيش الاحتلال يعلن إصابة 14 جندياً في معارك غزة خلال 24 ساعة الماضية

وطن: أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 14 جندياً في صفوفه، خلال معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس، إصابة 19 جندياً خلال 24 ساعة، وكشف أنّ "وحدة 669 للإنقاذ أجلت أكثر من 1000 جريح أصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الجيش، تعامل مع 3400 جندي، صنّفوا معاقين في "الجيش" منذ 7 أكتوبر، مشيرةً إلى أنّ هناك تقديرات رسمية بأن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12.500 جندي.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال، أمس الخميس، أنّ 3 إسرائيليين، كانوا في عداد المفقودين، تبيّن أنهم ضمن الأسرى في غزّة، ونتيجةً ذلك، يرتفع عدد الأسرى لدى المقاومة إلى 136.

وتواصل المقاومة عملياتها على محاور التقدم في غزّة، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة، خصوصاً في مخيم المغازي وسط القطاع وخان يونس في الجنوب، في ظل محاولاتٍ إسرائيلية للتقدم.