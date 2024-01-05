إجراءات الاحتلال تحول دون تمكن المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

وطن: حالت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، دون وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين على أبواب البلدة القديمة من القدس للحيلولة دون تمكن المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى، للجمعة التاسعة على التوالي.

ونشرت قوات الاحتلال عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وعلى الأبواب، ولا تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول.

وتواصل قوات الاحتلال للأسبوع الـ14 على التوالي فرض حصار مشدد على المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس وتمنع المصلين من الدخول إليهما.