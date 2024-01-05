شوكة بن غفير في حلق نتنياهو

كتب محمد عبد المحسن عابدة: بات واضحا ان وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال اصبح يشكل مصدر ازعاج مستمر للخارجية الصهيونية ... سلوك ايتمار المتطرف أقصى اليمين بشكلا جنوني و دعوته لممارسة العنف و التفويض الواسع النطاق لقوات الشرطة بأطلاق النار اتجاه الفلسطينين جعل اسرائيل تضع نفسها بموقف دولي محرج للغاية ... هذا بدى واضحا عندما اعتلت الأصوات داخل مجلس الحرب و احتدام الخلاف بين بن غفير و رئيس هيئة أركان الجيش ، الجنرال هرتسي هليفي، بالاخص بعد حادثة اعتداء قوات حرس الحدود بالقوة المفرطة على الصحفيين العاملين في وكالة انباء الانضول التركية إضافة لتوقيف 19 من عناصر الأمن الداخلي بعد تسببهم بمقتل مواطن بالقدس نتيجة تصرفهم بالضرب الوحشي معه ...

زعيم حزب عظمة يهودية دافع بكل قوة عن هذه التصرفات الخارجه عن منطق ضرورة انضباط عناصر الأمن في حالات الازمة .... سلوك بن غفير الذي قام بأكبر حملة تسليح في صفوف الشباب بتاريخ اسرائيل مشكلا جيش جديد اطلق عليهم المحلل السياسي في صحيفة هأرتتس نحاميا شتراسلر مصطلح مليشيات بن غفير متهما الوزير ان ما قام به بهدف التستر على المستوطن افيعاد أفريجا الذي اطلق النار على يوفال كاسلمان و اراده قتيلاً بينما كان يهاجم شبان فلسطينيين نفذا عملية اطلاق نار بالقدس ... بن غفير اليوم يتصرف بالشرطة و كأنها قوة خاصة ملكا خاص و يقوم بتغيرات واسعة النطاق بالقيادات الحساسة و بشكلا وصف انه لا يرتكز لمعايير مهنية و انما بهدف تحويلها لتخدم عقليته المنحدرة من فكر كهانه ... الى ان وصل الامر ان طلاب الجامعات اصبحوا يتجولون داخل اروقت الحرم الجماعي بأسلحتهم من طراز كلاشنكوف و غيرها لكن الملاحظ غض الطرف من قبل رئيس الوزاراء عن تصرفات هذا اليميني و السبب بذلك ان نتنياهو يدرك تماما ان ايتمار الذي بات يمثل شوكة في حلقه لا يمكن التخلي عنه بالوقت الحالي ... مما يعني ان بيبي بات يضحي بمؤسسة الأمن الداخلي و يضعها بيدي شخص عديم الاهلية في سبيل اطالة عمره على مقعد الحكومة ....

التشكيلة الحالية التي تحتمي بها حكومة اسرائيل و المتمثلة في 64 مقعد بالكنيست هي الاسوء بتاريخ دولة الصهاينة و الاكثر تطرفا عبر الزمن .... لكنها تمثل طوق نجاة نتنياهو الوحيد و اي انسحاب حزبي سيخرج الليكود من اللعبة السياسية دون رجعة ... من هذا المنطلق سيتمسك بنيمين للرمق الأخير بهذه المجموعات دون اكتراث للوضع الداخلي لاسرائيل .... المعضلة التي تواجه هؤلاء المتطرفين ان امريكا حليفهم الأول بالعالم كلت و ملت من هذه السياسة حتى انها ابلغتهم بشكل رسمي سحب قواتها البحرية المرابطة قرابة سواحل غزة .... و أن الدول العظمى و اعضاء مجلس الأمن اليوم يلتفون حولة ضرورة إيقاف العنف و انهاء الحرب كسبيل لتحرير الرهائن لدى حماس مما يعني انه إذا استمر الضغط بهذا الزخم سيتوقف اطلاق النار و سينصاع نتنياهو للتوجه للانتخابات و تكون نصبت له مشنقة الاعدام السياسي و لن تنفعه سياسة الفيض من غيظ التي انتهجها