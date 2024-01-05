شهيد غزة الساجد

كتب الصحفي زينو ياسر محاميد:



فيمَ كان يفكر في تلك اللحظات؟

أدركته طائرة الاستطلاع فكشفته وهو مقبل متقدم يكمُن لعدوه متربصًا لقتال يستذكر الله في نفسه ويتذكر الثأر في صدره ويحمل الدرع في يده أيقبل أم يدبر؟ أيكرّ أم يفر؟ لا باب إلا إلى السماء ولا مخبأ يدركه في الأرض أو عساه يعلم فتحة نفق في مكان ما لكن إن ولجها فنجا مؤقتا وهلك أصحابه

يكمل الوثب بخطواته الواسعة يهرول كالسعاة بين الصفا والمروة وإن كان لم ير الكعبة ولا البيت الحرام ولا قبر النبي إلا في منامه يحتضن شهادته بين جنبيه ويسير إلى موته مدركا أن الموت أدركه فيعرض أمامه شريط عمره كله فلا يجده إلا عبارة عن نفق طويل عميق مظلم لا نور فيه إلا السرج البسيطة والجباه المتوضئة فيطمئن للقاء الله

وحينها كأن الموت يستأذنه ويمهله ثواني قبل الارتقاء الأخير تصيبه الآلة الجبانة الغادرة في مقتل فتخترقه الشظية وقد عرف أنها اللحظة اللحظة فانكب معانقا الأرض مودعا فيها سره الأخير، ملحقا دمه بعرقه وفراقه بدمعه وبشراه بموته متحاملا على جرحه وهو الشهيد على أي جنب كان في الله مصرعه لكنه يصر أن يبعث ساجدا باثا آخر أنفاسه بالدنيا في تراب طاهر زكي، ذاهبا إلى الفردوس الأعلى بسجدة صادقة كأنه يدفن نفسه بنفسه في كبد غزة وهو الذي عاش عمره كله في كبدها

رحم الله صلاح الدين الايوبي فقد كان لديه بعد نظر بعد تحرير بيت المقدس من رجس الصليبيين فقد ظن بان بيت المقدس سياتي يوم سيتعرض لاحتلالات اخرى لذلك قام بتوطين كثير من محرري بيت المقدس بجواره وهؤلاء هم احفادهم

هذا الشهيد ورفاقه هم احفاد محرري بيت المقدس وغزة الان هي عهدة صلاح الدين الأيوبي ….

ابحث في حارتها وازقتها ستجد اسماء شوارعها تنم عن القوة كحي الشجاعية

ومن أسماء حي الشجاعيه (حي التركمان) لأن جل سكانه من أصول كرديه وتركمانيه وشيشانية وقوقازيه

أسكن صلاح الدين في هذا الحي كبار المقاتلين والمجاهدين والذين أبلو في الحروب الصليبية بلاءً حسنا

عندما عاد المجاهدون إلى بلادهم بعد انتهاء الحرب أبقى صلاح الدين أفضلهم وأشرسهم وأسكنهم في الشجاعية

وكان في حس صلاح الدين الإستراتيجي والتاريخي أن فلسطين ستكون مستهدفة ويتحتم إستباقهم بإسكان مقاتلين أولي بأس شديد.

لحي الشجاعية من إسمة أعظم نصيب، تعود جذور الحي لمعركة دارت بين الأيوبيين والصليبيين عام 1239، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، إذ انتصر فيها المسلمون، وتنسب تسميته إلى "شجاع الدين عثمان الكردي"، أحد أبطال تلك المعركة الذي قُتل فيها.

بني الحي في عهد الأيوبيين وبه أكبر سوق شعبية تُعرف "بساحة الشجاعية.

يضم الحي جامع أحمد بن عثمان أو "الجامع الكبير" بالمدينة القديمة، وقبر أحد مماليك السلطان برقوق، ويدعى "يلخجا".

بالحي عدة مساجد تاريخية منها "الهواشي" و"السيدة رقية" و"علي بن مروان".في الحي مقبرتا الحرب العالمية الأولى ومقبرة "التونسي".

يوجد في حي الشجاعية قبر يقال إنه قبر لـ"شمشون الجبار" الشهير.

والشجاعية هي مسقط رأس شاعر الثورة الفلسطينية، معين بسيسو

يقع الشجاعية بالنصف الشمالي من مدينة غزة.. يعدّ حي الشجاعية أكبر أحياء القطاع وبوابته الشرقية،

للحي رمزية كبيرة، لأنه أُسرَ فيه الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون عام 2014

توجد في الشجاعية كتيبة "الشجاعية" وهي من أقوى عناصر "القسّام".

يمثّل حي الشجاعية أعلى تجمّع سكاني بغزة، يبلغ بمعدل الأسرة الواحدة ما بين 8- 16 فرداً من الأسر وهي أسر ممتدة ومتجذره. أكبر حي في الشجاعيه

يُعرف بـ"التركمان"، وهو أكبر حي..

يقطن الشجاعية أكثر من 150 ألف نسمة. تحتضن الشجاعية الفصائل الفلسطينية كافة، وكونه معقلا لانطلاقتها شهد البدايات الأولى لمنظمة التحرير الفلسطينية، والجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية".

ينتمي إليه حاليا أبرز قادة الفصائل الفلسطينية الحالية، ويعد المقر والمعقل الرئيسي لحركتي "حماس" و"الجهاد

عسكرت في الشجاعيه قوات نابليون بونابرت، قتل في الشجاعية آلاف من جنود الحلفاء في أثناء الحرب العالمية الأولى، ودفنوا جميعا في مقبرة بالحي.

كان للحي دور كبير في معارك عام 1967.في أكتوبر 1987، تحوّل الحي إلى ساحة مواجهات بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في معركة سميت بـ"معركة الشجاعية".

حي الشجاعية يعتبر عقدة إسرائيل وتعتبر حي الشجاعية هدفاً عسكريا لغاراتها واجتياحها البري