إصابتان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة

وطن: أصيب، فجر اليوم الجمعة، مواطنان على الأقل بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأكدت مصادر محلية أن مواطنين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الحي، والتي اقتحمت المخيم بعدة آليات ترافقها جرافة (D9).

فيما اعلن الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف ومنعت طواقمها من الوصول للمصابين في المخيم.

واضافت المصادر انه اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، استهدفوا خلالها الاحتلال بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

واشارت، المقاومون نصبوا كمنينا لجيش الاحتلال واستهدفوهم بعبوات متفجرة ما ادى لوقوع عدد من الاصابات حيث تم استدعاء اسعاف نجمة داوود الحمراء المختصة بنقل الجرحى والقتلى في جيش الاحتلال بحسب شاهد عيان.

فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجزي عورتا وبيت فوريك وشرعت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف داخل المخيم.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على اسطح البنايات المحيطة بالمخيم وشنت حملة تفتيش ومداهمات لمنازل المواطنين.