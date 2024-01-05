محدث| استشهاد الشاب اسيد الريماوي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بيت ريما

وطن: استشهد الشاب أسيد طارق أنيس الريماوي برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله فجر اليوم الجمعة .

وقالت مصادر محلية ان الاحتلال اطلق الرصاص الحي على مجموعة من الشبان ونفذ كمين لهم ادى لاصابة 10 شبان بينهم الفتى اسيد وصفت اصابته بالخطيرة حتى اعلن عن استشهاده لاحقا .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية واجرت عمليات تفتيش لمركبات المواطنين.

وأشارت المصادر الى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل في البلدة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب الاقتحام.

يذكر ان الاحتلال لليوم الثاني على التوالي يقتحم بلدة بيت ريما وينفذ حملة اعتقالات فيها .