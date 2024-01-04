مشعل : الاحتلال يعجَل بهزيمته باستمراره بالعدوان على غزة والاغتيالات الخارجية

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة معنية بأمن ومصالح كل بلد وأن المعركة فقط ضد الاحتلال.

وأضاف مشعل في خطاب ألقاه مساء اليوم "رغم فشل الاحتلال وخيبته بعد ثلاثة أشهر من عدوانه الهمجي على غزة، من هذا الهولوكوست، من حرب الإبادة التي يرتكبها كل يوم، مجازر ودمار بحق الأطفال والنساء، يريد أن يبيد أهل غزة في ظل فشله وارتباكه وتضاعف خسارته في جنوده اليوم يريد أن يصدر أزمته إلى الخارج، و يوسع دائرة العدوان ظنا أن ذلك يربك حسابات المقاومة وحسابات المنطقة."

وقال مشعل إن الاحتلال يظن باغتياله للقادة سيكسر إرادة المقاومة وسيضعف القيادة وما علم أن ذلك وهم كبير، لقد اغتال العشرات والمئات بل الآلاف من قيادات شعبنا طوال العقود الماضية من كل الفصائل ومن حماس.

وأكد مشعل أن الاحتلال ارتكب حماقة حين وسع عدوانه على غزة القدس والضفة والداخل المحتل وفي الشتات، مشيراً أن الاحتلال بعدوانه واستمراره في جريمته في غزة والاغتيالات في الخارج هو يحفر قبره بيده ويعجل بهزيمته.