"طوفان الأقصى".. الاحتلال يواصل حرب الابادة في غزة ويرتكب المجازر في خانيونس ومخيمي النصيرات والمغازي

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ91 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في خانيونس ومخيمي المغازي والنصيرات راح ضحيتها اكثر من 40 شهيدا خلال اليوم، ليرتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.

فيما يواصل الاحتلال غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة حيث استهدف المستشفيات والمراكز الطبية واخرجها عن الخدمة ما ادى لوقوع مئات الشهداء وعدد كبير من الاصابات كما استهدف رفح ومخيم النصيرات، فيما جباليا استهدفت بغارات كثيفة ومتفرقة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ91 :